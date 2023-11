Clima | Enea | le ondate di calore e le anomalie termiche saranno la normalità per anni

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Da qui al 2100 è previsto un aumento di intensità, frequenza e durata delledi, comprese quelle marine, mentre diverranno comuni le, che all’inizio di questo secolo erano percepite come estreme. È quanto emerge dalle ultime proiezionitiche per il Mar Mediterraneo chepresenta a Earth Technology Expo 2023 (Etexpo), la manifestazione dedicata a progetti e infrastrutture green, che si svolge a Firenze. Lediaumenteranno di intensità «L’ultima versione del nostro modellotico regionale-Reg, prevede che fino al 2100 ledi, comprese quelle marine, aumenteranno in intensità, frequenza e durata e che ...