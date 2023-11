Circeo | video intervista ad Angelo Spagnoletti | «Tema attuale | non abbiamo imparato da errori del passato»

Premiata ai Nastri D'argento 2023 come miglior docuserie, diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer), in onda il 14, il ...

Il massacro del Circeo attraverso gli occhi delle donne RaiNews

Circeo, video intervista ad Ambrosia Caldarelli: «Donatella ha avuto ... Spettacolo.eu

Circeo, martedì 21 novembre va in onda la seconda puntata della serie tv che racconta quello che passò alla storia come il “Massacro del Circeo” per la prima volta dalla parte delle donne: le vittime, ...In occasione della prima puntata di “Circeo”, ecco un breve excursus sulla celebre villa dove si consumò l’omonimo efferato delitto Questa sera, martedì 14 novembre, andrà in onda la prima puntata di ...