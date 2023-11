Circeo | prima puntata del 14 novembre su Rai 1 | ecco le anticipazioni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Rai 1 porta in TV un altro caso di cronaca nera, che ha segnato la storia del nostro Paese. Dopo il caso Claps, questa sera alle 21:20 va in onda, miniserie che racconta le atrocità subite da Rosaria Lopez e Donatella Colasanti la nel 1975 per mano di tre uomini. Una vicenda che scatenò una forte azione da parte di gruppi di attiviste per i diritti delle donne, le quali riuscirono ad ottenere la revisione della legge sulla violenza sessuale. Erano le 3:30 del mattino del primo ottobre quando Donatella fu ritrovata nel bagagliaio di una Fiat 127 abbracciata al corpo privo di vita di Rosaria. Le ragazze furono stuprate e picchiate per ore in una villa del litorale laziale per mano di tre ventenni di buona famiglia, militanti di estrema destra, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, che le attirarono con la scusa di una festa. Da quel giorno Donatella ...