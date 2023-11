Circeo | la serie tv da stasera su Rai 1 | la trama | il cast | da quante puntate è composta

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 novembre 2023) Dasu Rai 1 alle 21:25 va in onda, lache racconta il massacro del 1975 e il processo che ne seguì: ecco la, ile il numero dida cui è, al viasu Rai 1 in prima serata, è latv che ripercorre la storia del massacro del '75 e del processo che ne seguì, raccontati questa volta dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. Diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli, va in onda in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne. Laracconta una storia privata e pubblica insieme: il dramma delle vittime e la difficile ...