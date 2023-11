Cipro-Spagna | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 14 novembre 2023) Gara valida per la nona giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024. Gli iberici, già sicuri della partecipazione alla fase finale, sono in lotta per il primato con la Scozia e quindi non possono fallire.si giocherà giovedì 16 novembre 2023 alle ore 18.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Score impietoso per i padroni di casa che chiuderanno il girone da ultimi, con il peggior attacco e difesa. Sono appena due le reti realizzate e 25 quelle subite, frutto di sette sconfitte in altrettanti incontri giocati. Gli iberici condividono il primato del raggruppamento insieme alla Scozia con 15 punti. La Nazionale di De la Fuente deve vincere gli ultimi due incontri per avere la certezza matematica del primo posto, a prescindere da quello che faranno gli avversari. LE ...