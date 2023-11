Cioffi | «Stavo per firmare in Arabia Saudita | poi mi ha chiamato l’Udinese…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Gabrieleha parlato ai microfoni di Udinese Tonight del suo ritorno in panchina in Friuli e delle offerte ricevute in questo periodo Gabrieleha parlato ai microfoni di Udinese Tonight del suo ritorno in panchina in Friuli e delle offerte ricevute in questo periodo. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Le offerte che ho avuto venivano da Egitto, Indonesia, Ungheria e l’ultima dall’, per la quale avrei firmato. Mancavano solo gli ultimi dettagli. Poi mi hal’Udinese. Il mio primo pensiero è stato ‘Che culo’».