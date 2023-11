Cina-USA | Yellen | impegni tra Paesi ci hanno riportato su giusta via

(Di martedì 14 novembre 2023) San Francisco, 14 nov – (Xinhua) – La segretaria al Tesoro statunitense Janetieri ha dichiarato che i recentitra Stati Uniti eportato le due parti “sulla strada”. “Gestire responsabilmente le relazioni economiche tra Stati Uniti e” e’ stata “una priorita’ fondamentale” per tutto il suo periodo trascorso a San Francisco, ha riferitoai giornalisti durante una conferenza stampa dopo la conclusione dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Finance Ministers’ Meeting.ha ricordato di aver incontrato il vice primo ministro cinese He Lifeng la scorsa settimana e di aver avuto un “incontro produttivo” con il nuovo ministro cinese delle Finanze Lan Fo’an questa settimana. (Xin) ...

...una linea precisa tra cio' che e' 'derisking' (riduzione della dipendenza europea dalla) e cio'... la seconda e' lo stop all'aumento dei tassi sia negliche in Europa, tassi che pero' ...

Usa e Cina sull'orlo della Terza guerra mondiale. Non più un'ipotesi: ecco perché ilGiornale.it

Dotato di un’intelligenza artificiale, ha sviluppato in autonomia un sistema che usa minerali marziani per estrarre l'elemento dalle molecole d’acqua ...La missione Mars Sample Return è stata attualmente messa in pausa dalla NASA per cercare la strada migliore sia in termini di tecnologie da utilizzare ma anche di contenimento dei costi, evitandone la ...