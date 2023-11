Cina | Pechino ospita World Association for Performing Arts

Sisci: "Accordi significativi attesi, ma non tutto si risolve. Inè cambiato il tono" Tre accordi, attesi e "significativi", anche se "non tutto si risolve", ma ...di geopolitica ora a, in ...

Usa-Cina: Xi Jinping è partito da Pechino per incontrare Joe Biden RaiNews

Pechino: non definire le relazioni Cina-Usa in termini di concorrenza Tiscali Notizie

Ragiona così con l'Adnkronos Francesco Sisci, esperto di geopolitica ora a Pechino, in vista del faccia a faccia di ... smerciare e produrre - afferma Sisci - La Cina esporta prodotti chimici che ...Infatti Xi Jinping è partito da Pechino per raggiungere San Francisco, dove parteciperà al vertice Cina-Stati Uniti e al 30esimo incontro dei leader economici dell'Apec su invito del presidente ...