Cina | paesaggio autunnale dell’Asse centrale di Pechino 2

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 nov – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 27 ottobre 2023, mostra il padiglione Wanchun sulla cima della montagna del parco Jingshan, sull’Assedi, capitale della. Creato per la prima volta durante la dinastia Yuan (1271-1368), l’Assedi, o Zhongzhouxian, si estende per 7,8 chilometri tra la Porta di Yongding, nel sud della citta’, e la Torre del tamburo e la Torre del campanile, a nord. La maggior parte dei principali edifici della parte vecchia disi trova lungo questo asse. Le autorita’ cinesi intendono raccomandare l’asse come progetto di candidatura cinese al patrimonio culturale mondiale per il 2024. Nel 2012 e’ stato inserito nell’elenco preliminare dei siti del patrimonio culturale ...