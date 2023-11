Cina | imprese private pari al 92% di entita’ commerciali nel Paese

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pechino, 14 nov – (Xinhua) – Il numero di azienderegistrate in tutto ilha superato i 52 milioni alla fine di settembre,al 92,3% delletotali registrate in, ha dichiarato oggi l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (SAMR). La resilienza allo sviluppo dellecinesi continua a essere evidente nel contesto di un complesso ambiente internazionale, e di una crescente pressione al ribasso sull’economia nazionale, ha dichiarato la SAMR. Circa 7,07 milioni di nuovesono state istituite nel periodo gennaio-settembre, con un aumento del 15,3% su base annua, ha aggiunto la SAMR. I dati dell’amministrazione hanno inoltre mostrato ...