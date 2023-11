Cina | BYD vendera’ autobus elettrici di medie dimensioni in Giappone

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) Tokyo, 14 nov – (Xinhua) – BYD, il principale produttore cinese di veicoli(EV), iniziera’ a vendere un nuovo modello dielettrico diinper soddisfare la crescente domanda di trasporti pubblici ecologici. L’elettrico diJ7, creato su misura per il mercatose, presenta un’autonomia di 250 chilometri e un prezzo di 36,5 milioni di yensi (circa 240.000 dollari), secondo quanto dichiarato oggi durante una conferenza stampa di BYD Japan Co., Ltd. Le prenotazioni del modello dovrebbero essere accettate a partire dal primo gennaio 2024 e le consegne sono previste per l’autunno del 2025. Il colosso ...