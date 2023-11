Cigl in campo per carceri e diritti della donne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiMERCOLEDì 15 Novembre ad Avellino doppio appuntamentoCGIL presso la Sala Blù del Complesso Monumentale ExCarcere Borbonico entrata Piazza De Marsico con il Patrocinio moraleProvincia di Avellino; dalle ore 11:00 “Idelleall’epoca dei conflitti… verso il 25 Novembre” dalle ore 17:30 “una pena. La situazione del sistema carcerario rispetta la Costituzione?”. II segretario Generale Cgil Avellino Fiordellisi Franco. “Le due iniziative che faremo domani ad Avellino le loro diversità sono legate dal filo rosso del valore assoluto del rispetto per la vita umana. Il rispetto e iche accompagnano gli esseri umani, gli individui, così come dovrebbe essere in una società evoluta non sono certi e scontati, lo constatiamo ...