Cibo scaduto e mal conservato nelle mense scolastiche | controlli a tappeto dei Nas di Latina

(Di martedì 14 novembre 2023), 14 novembre 2023- Con l’inizio dell’anno scolastico, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha realizzato una campagna dia livello nazionale finalizzata, alla verifica dei servizi di ristorazione e delle imprese di catering assegnatari della gestione dellepresso gli istituti scolastici. In particolare, nel corso delle attività di controllo i Carabinieri del NAS pontino hanno eseguito 35 ispezioni presso aziende di ristorazione collettiva operanti all’interno didelle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori ed universitari, sia pubbliche che private, accertando 18 non conformità, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 21 mila euro. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 225 kg ...