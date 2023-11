Cibo mal conservato | muffa e insetti | oltre una mensa scolastica su quattro in Italia è fuori legge

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023)un servizio disuin. È la scioccante conclusione di un’indagine a tutto campo condotta nell’ultimo mese dai carabinieri sulle aziende di ristorazione collettiva che operano presso gli istituti scolastici del Paese: delle circa 1.000 in cui il comando dell’Arma per la tutela della salute ha operato verifiche d’intesa con il ministero della Salute, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%. Quelle più frequenti hanno riguardato alimenti mal conservati, scarsa igiene nei locali di preparazione dei pasti, presenza di umidità,e in alcuni casi anche died escrementi di roditori. A seguito delle verifiche sono state sequestrate 13 cucine e accertate 361 violazioni ...