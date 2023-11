Ciampi M5S | “Risparmi sui rifiuti? Festa dice bugie”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Cittadinanza attivache la Tari 2023 è stata più leggera del 2022 per i cittadini di Avellino. Siamo al -5,1%. Mi chiedo allora quali sono iche Grande ci porterà? Lo chiedo al sindaco il quale sbandiera questi presuntiquale promessa per il futuro”. Così in una nota il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Vincenzo. “Irpiniambiente – e questa è una certezza – nell’assetto pubblico che ha mantenuto negli ultimi 12 mesi ci ha assicurato bollette eque e la Tari (tassa sui) lo dimostra. Ci ha assicurato un tasso elevato di raccolta differenziata, un impeccabile servizio notturno porta a porta (due volte a settimana raccolta dell’umido, il che non è poco). Chi ci assicura che sarà lo stesso con Grande, società che sarà ...