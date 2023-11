Chocoland Napoli | via alla II edizione | tra gli ospiti i maestri pasticceri Staccoli | Lo Giudice e Palazzi

(Di martedì 14 novembre 2023) Da domani, 15 novembre e fino a domenica 19 novembre, piazza Municipio, a, torna ad ospitare il fitto cartellone di appuntamenti di, una delle più importanti fiere artigianali del cioccolato del Mezzogiorno. Dopo il successo dello scorso anno, la secondadipropone, oltre a tantissimi stand con aziende provenienti da tutta Italia, anche presentazioni, intrattenimento e show cooking. Da segnalare, in particolare, il 15 novembre, quello con Paolo, maestro cioccolatiere romagnolo, insignito nelle scorse settimane del riconoscimento “Miglioridel Mondo” da Iginio Massari e l’altro, alle ore 17, con Giancarlo Loexecutive chef di Terrazza Ramè, il ristorante in cima al Gold Tower ...

Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione dipropone, oltre a tantissimi stand con aziende provenienti da tutta Italia, anche presentazioni, intrattenimento e show ...

Chocoland Napoli, via alla seconda edizione: tra gli ospiti i maestri ... Il Denaro

Chocoland a Piazza Municipio: la seconda edizione della festa del ... Napoli da Vivere

Napoli si appresta a vivere un'esperienza straordinaria con la 2° Edizione della Fiera del Cioccolato, un evento che promette di trasformare la città in un vero paradiso per gli amanti del dolce.Pertanto, un 33enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto ...