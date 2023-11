Chiara Ferragni nello spot per BMW iX1 per sfatare i pregiudizi sulla mobilità elettrica

E' on air in televisione lo spot per BMW iX1 con protagonista. La campagna, nata come progetto speciale realizzato insieme a Publitalia' 80 e trasmesso inizialmente sulle reti generaliste e tematiche Mediaset e sulle property digitali Mediamond, ...

Instagram, chi guadagna (e quanto) di più in Italia: Chiara Ferragni perde il primato, in testa c'è Khaby Lame ilmessaggero.it

E’ on air in televisione lo spot per BMW iX1 con protagonista Chiara Ferragni. La campagna, nata come progetto speciale realizzato insieme a Publitalia’ 80 e trasmesso inizialmente sulle reti ...In occasione delle feste natalizie, Chiara Ferragni ha pensato in anticipo alle decorazioni nella sua nuova casa a Milano ...