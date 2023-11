Checco Zalone | Circeo o Le Mans ’66? La tv del 14 novembre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023) Per la prima serata in tv, martedì 14su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. È il 1975, quartiere popolare della Montagnola: Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, due adolescenti piene di vita accettano di accompagnare a una festa al mare un gruppo di ragazzi della Roma bene conosciuti da poco. La gita si trasforma in un incubo. Sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al, le ragazze vengono infine rinchiuse nel bagagliaio di una 127 perché credute morte. Una di loro, però, è ancora viva. In quegli stessi giorni Teresa Capogrossi, avvocata femminista impegnata nella difesa delle vittime di stupro, è costretta a destreggiarsi tra resistenze di ogni tipo. Su Canale5 alle 21.30 andrà in scena “Amore + Iva”, spettacolo con. Su RaiDue alle 21.20 ...