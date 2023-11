Ceccano Tenta di estorcere denaro ai genitori sessantenni minacciandoli con un coltello 33enne arrestato da Carabinieri

Ceccano, tenta di estorcere denaro ai genitori: arrestato ilmessaggero.it

Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto mentre è in casa con i genitori, giovane elitrasportato nella notte Frosinone News

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ceccano hanno arrestato un 33enne italiano, che aveva tentato di estorcere denaro ai suoi genitori. Nel tardo pomeriggio di sabato ...Un'auto è finita in un canale lungo la strada che da Frosinone conduce a Ceccano. I vigili del fuoco stanno lavorando per recuperare il mezzo. Ancora non è ...