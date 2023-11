Catania | ufficiale l’arrivo di Lucarelli come nuovo allenatore

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilha deciso di ripartire da Cristianoin panchina. Dopo la prima parte di stagione che ha portato risultati non troppo esaltanti, nella stagione del ritorno in Serie C, è stato sollevato dall’incarico Tabbiani, con la società siciliana che ha deciso di puntare tutto sull’ex Ternana. Con un comunicatoè stato ufficializzato anche sul sito del. Questo il comunicato: “Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Cristiano, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella presenterà ufficialmente ilai giornalisti ed agli ...