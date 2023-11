Catania | Lucarelli | “Volevo tornare ma non pensavo così presto”

(Di martedì 14 novembre 2023) Cristiano, subentrato all’esonerato Luca Tabbiani, si è messo già al lavoro dirigendo il suo primo allenamento al Cibalino dopo aver firmato un contratto che lo legherà alfino al 30 giugno 2026. Nella conferenza stampa di presentazione, ha parlato delle sue sensazioni riguardo al ritorno sulla panchina dei siciliani: “E’ stato tutto abbastanza improvviso e veloce, con la dirigenza c’è sintonia sia sul futuro che su ciò che deve essere il mio ruolo all’interno della società. La società mi ha trasmesso fiducia, disponibilità di investimento economico e la sensazione che sia un club solido e di personalità. Nonostante avessi avuto alcune proposte in B, ho accettato la Serie C. Avevo il desiderio diqui, ma nonnell’immediato. L’obiettivo da qui a gennaio e di fare più punti possibili, ...

Vincenzo Grella, amministratore delegato del Catania, si è così espresso nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Cristiano Lucarelli