Castellacci | «Infortuni? Troppe partite | ho già avvertito la Figc»

(Di martedì 14 novembre 2023) Enrico Castellaci, ex medico della Nazionale, sull’aumento deglinel mondo del calcio. I dettagli Enrico Castellaci, ex medico della Nazionale, ha parlato a Il Secolo XIX. PAROLE – «Piùcomportano un sovraccarico. La denuncia è già stata fatta alla, ma contiamo poco: l’aspetto scientifico va in secondo ordine rispetto a quello economico. È un problema serio. La preparazione estiva viene interrotta dalle tournée, ma è importante. Più rari quelli gravissimi, di terzo grado, ma di primo e secondo grado se ne sono verificati diversi. Anche i campi contano perché i sintetici una volta erano deleteri, poi sono arrivati campi artificiali più raffinati e quelli misti che danno meno problemi. Quelli in erba però sono il top».

Spesso e volentieri Sarri ha evidenziato il problema dei troppi impegni a cui sono sottoposti i calciatori. Una tendenza che ha portato inevitabilmente a ridurre il lavoro sul campo e, soprattutto, ad ...