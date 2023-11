Cassano | Adani e Ventola allo scoperto sull’addio alla Bobo Tv | attacco clamoroso a Vieri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 novembre 2023) Arriva la verità di Antonio, Lelee Nicolatv. Attraverso un comunicato pubblicato sui profili social, gli ex calciatori hanno attaccato Christian, ideatore e conduttore del programma. “Niente è irreversibile, ma le persone non vanno prese in giro. E’ stato ucciso e sepolto lo spirito con cui è nata laTv”, inizia così il lungo comunicato condiviso su Instagram. “LaTv è sempre stata una famigliargata. Per chi era davanti al microfono e anche per chi l’ascoltava. Ed è a questo gruppo, la nostra community, che ci rivolgiamo, in nome di una chiarezza e trasparenza a cui ci siamo sempre richiamati, e che giustamente in questi giorni molti di voi hanno preteso, ...