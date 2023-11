Caso Pierina Paganelli | quella maglietta sparita indossata dal vicino Louis Dassilva nel giorno in cui è stata uccisa

(Di martedì 14 novembre 2023) Nuovi indizi. Il presunto amante della nuora della 78ennenel garage di casa non avrebbe consegnato spontaneamente l’indumento alla squadra mobile insieme a tutti gli altri vestiti

...morte violenta diPaganelli , la 78enne appartenente ai Testimoni di Geova uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre. Gli inquirenti stanno lavorando alacremente per risolvere ilma ...

Caso Pierina, al vaglio i messaggi tra la nuora e presunto amante: toni intimi e la preoccupazione per la riu… La Repubblica

Caso Pierina Paganelli, quella maglietta sparita indossata dal vicino Louis Dassilva nel giorno in cui è stat… La Repubblica

Si indaga anche su una t-shirt, che sarebbe scomparsa. Non ci sono ancora indagati per la violenta morte di Pierina Paganelli, la Testimone di Geova 78enne uccisa il 3 ottobre con 29 coltellate. Attua ...Nuovi indizi. Il presunto amante della nuora della 78enne uccisa nel garage di casa non avrebbe consegnato spontaneamente l’indumento alla squadra mobile ...