Caso Diasorin | l’ad della società e il presidente del San Matteo di Pavia assolti nel processo per insider trading

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Rinviati a giudizio nel nel 2022, sono stati sssolti perché il fatto non sussiste ildel SanAlessandro Venturi ediCarlo Rosa. È questa la decisioneI sezione penale del Tribunale di Milano al termine delin cui erano imputati per. La vicenda riguarda le comunicazioni del 2 aprile 2020, in piena pandemia, da parte di Venturi a Rosa sulla validazione del test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti positivi al Coronavirus. In base al verdetto emesso oggi non sarebbero state informazioni privilegiate. Secondo l’accusa, all’inizio di aprile del 2020, pochi giorni prima che venisse annunciato il lancio di un nuovo test – realizzato dallain ...