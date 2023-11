Caserta Vaccheria | al via i lavori di riqualificazione di piazza Madonna delle Grazie

(Di martedì 14 novembre 2023). Partiranno nei prossimi giorni ididi, nella frazione. L’intervento, del valore di 176mila euro, è finanziato con le risorse del Pnrr, capitolo “Rigenerazione Urbana”, e permetterà di effettuare una modifica sostanziale alla, migliorandone la fruibilità e la funzionalità. Il progetto è stato proposto e portato avanti dal Sindaco di, Carlo Marino, dall’Assessore aiPubblici, Massimiliano Marzo, in collaborazione con il Consigliere comunale di zona, Donato Tenga. Quest’opera di riuso edi...

... che coinvolge l'intero Ufficio Ambiente del Comune di, impegnando con continuità gli ispettori ambientali. Un altro significativo intervento è avvenuto a, in particolare in Via ...

Piazza Madonna delle Grazie alla Vaccheria si rifà il look CasertaNews

Vaccheria Reale, la nascita come stalla. E c'è il gioiellino del Tempietto CasertaNews

14:49:22 CASERTA. Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Madonna delle Grazie, nella frazione Vaccheria. L’intervento, del valore di 176mila euro, è finanziato con le ...Partiranno nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione di Piazza Madonna delle Grazie, nella frazione Vaccheria L’intervento, del valore di 176mila euro, è finanziato con le risorse del Pnrr, cap ...