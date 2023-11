Caserta | protocollo d’intesa per il doposcuola gratuito per i ragazzi

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 14 novembre 2023). Il Comune, attraverso il Settore Politiche Sociali, ha siglato uncon la Caritas – Parrocchia “San Bartolomeo Apostolo”, l’Istituto Comprensivo “Vanvitelli”, l’Istituto Comprensivo “Don Milani” e l’Istituto Alberghiero “Ferraris” per promuovere una serie di iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di dispersione scolastica e di disagio in relazione agli studenti minorenni. In particolare, è previsto un servizio diper i, un percorso di rimotivazione allo studio mediante attività di volontariato che gli alunni potranno svolgere assieme ad alcuni volontari del Centro Caritas. Attraverso il, gli istituti scolastici si impegnano a promuovere e a favorire al loro interno attività di ...