Caserta | botte alla figlia neonata e la lasciano morire Genitori arrestati per omicidio

AGI - Il gip di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il carcere per una giovane coppia di Santa Maria a Vico, in provincia di, indagata per concorso in omicidio volontario pluriaggravato ai danni della loro bimba neonata. I genitori killer hanno 26 anni lui e 19 anni lei, mentre la bambina aveva appena 45 giorni. Il ...

