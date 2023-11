Caserta | 29enne uccide la madre e chiama il 113 | “Venite a casa | ho strangolato mia mamma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) “, homia”: con queste parole undi Capodrise, in provincia di, ha allertato il 113. Nell’abitazione sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia del Commissariato di Marcianise, nel confinante comune di Capodrise. Gli agenti hanno trovato all’interno dell’appartamento il corpo senza vita della 54enne. Dai primi accertamenti effettuati, la donna è stata strangolata a mani nude e presenta sul corpo anche segni riconducibili ad una colluttazione. Il figlio è stato condotto in Commissariato per essere interrogato dai poliziotti e dal Pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, dove verrà probabilmente arrestato. Da quanto è emerso, ilfa uso di droghe e ha problemi di natura psichiatrica. ...