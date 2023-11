Casa di comunità di Zogno | il nuovo punto di riferimento per i servizi sanitari e sociali in Val Brembana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023). Presentata alla cittadinanza la nuovadidi, luogo cardine per i, socio-offerti ai residenti in Val. La presentazione è avvenuta in un’open day introduttivo aperto agli abitanti del territorio vallivo, alle autorità e ai rappresentanti delle aziende del sistema socioo provinciale. La presentazione ha illustrato nel dettaglio iper il cittadino, con una sintetica spiegazione ad opera degli stessi operatori e professionisti, a partire da Monicati, Direttore del Distretto Valle, Valle Imagna e Villa D’Almè che ha sede direzionale proprio nelladi ...