Carol Alt su Onlyfans a 62 anni “ma solo con nudi eleganti”

(Di martedì 14 novembre 2023) A 62la supermodellaAlt ha aperto un profilo su, la piattaforma che offre ai fan intrattenimento per adulti, previo pagamento di una quota mensile a ogni creator. Si tratta di una scelta voluta per riappropriarsi di un’immagine su cui non ha mai avuto pieno controllo. “Quarantaquattrodi lavoro, e non possiedo una delle mie foto”, ha raccontato in una lunga intervista a Page Six e in più, parte dei ricavi sarà destinato ad associazioni che si occupano delle donne. La notizia ha destato molto clamore, non tanto per l’età di Alt, che è una donna sempre bellissima, come si nota dal suo profilo di Instagram, aperto qualche anno fa, quanto per il fatto che il sito in questione sia caratterizzato prevalentemente da contenuti erotici, se non addirittura pornografici, di vario genere. Su questo ...