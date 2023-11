Carne sintetica in Parlamento? In attesa della legge - c’è chi dice (già) no

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Lanei piatti dei parlamentari, alla Camera e al Senato? Paolo Trancassini, questore meloniano di Montecitorio non vuole sentirne parlare: “Ma è una cosa che escludo assolutamente -sottolinea all’Adnkronos- e comunque fino a quando faccio io il questore non succederà”. Trancassini ricorda che “non soltanto c’è unache stiamo discutendo questi giorni, unache vieterà queste pratiche di laboratorio, ma soprattutto stiamo conducendo anche qui una battaglia per i prodotti Made in Italy”,con riferimento al ddl sul divieto di produzione, consumo e commercializzazione di alimenti e mangimi prodotti in laboratorio da colture cellulari, in particolare diin approvazione a Montecitorio. “Né qui alla Camera, ...