Capodrise | trovata strangolata in casa | il figlio verso l’arresto | avrebbe agito a mani nude

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 14 novembre 2023). Una lite familiare è sfociata in omicidio a(Caserta) in via S. Maria degli Angeli, dove una donna di 54 anni è statain. Il29enne poco dopo è stato portato negli uffici del Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise, dove verrà probabilmente arrestato. Dai primi accertamenti effettuati, sembra che la donna sia stata. Il 29enne, è emerso, ha problemi di droga e di carattere psichiatrico.