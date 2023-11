Capodrise | il figlio confessa al 113 | “Venite a casa | ho strangolato mia madre”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 14 novembre 2023). “, homia“. Sono queste le parole pronunciate dal 29enne diall’operatore del 113, che ha portato pochi minuti dopo una volante del Commissariato di Marcianise nel confinante comune di, in un appartamento di via Santa Maria Degli Angeli. All’interno gli agenti hanno trovato il corpo senza vita della 54enne, vicino anche ilche è stato condotto in Commissariato per essere interrogato dai poliziotti e dal pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, e poi probabilmente fermato per omicidio.