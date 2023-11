Capodanno 2024 | è sfida Rai-Mediaset | Amadeus affronta Federica Panicucci

Leggi su dilei

(Di martedì 14 novembre 2023) Fervono i preparativi per ilin tv: se la Rai ha già da tempo ufficializzato la presenza dial timone della serata L’anno che verrà in onda sulla rete ammiraglia, perè ancora mistero sul conduttore per l’ultimo appuntamento dell’anno. A sbilanciarsi è stato il portale Dagospia, che ha anticipato che a Canale 5 potrebbe esserci ancora lei,re, ètraSi sta già muovendo la macchina organizzativa per ildel piccolo schermo: unache ogni anno si ripete a colpi di musica ...