(Di martedì 14 novembre 2023) Nel Settecento la Modesta proposta (risolvere i problemi della fame mangiando i bambini poveri) scatenò qualche polemica. Non quanto la caricatura di oggi dell’uomo bianco omofobo, sessista e razzista

E ancora lae lo sbertucciamento. L'ironia e il compatimento. La tragedia quotidiana e la ... E ci vuole poco ache il discrimine fra una ragazza qualunque e una Velina di Striscia è ...

Capire la satira è un'arte per pochi: a Gervais va peggio che a Swift ... L'HuffPost

La satira in fondo a destra Domani

Nel Settecento la Modesta proposta (risolvere i problemi della fame mangiando i bambini poveri) scatenò qualche polemica. Non quanto la caricatura di oggi ...Da Lucrezia Reichlin ad Appino, da Tito Faraci a Tiberio Cosmin, da Roberto Perotti a Juan Carlos de Martin: ecco chi ci sarà nella tappa toscana del nostro evento, in un format speciale per i neo-dic ...