Capello | «De Laurentiis presidente-tecnico che dice a tutti come giocare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023)su Sky: «Deche». Così Fabioha commentato l’ufficialità di Mazzarrinuovodel Napoli. Secondo l’ex allenatore, oggi opinionista di Sky, l’esonero di Garcia è responsabilità anche e soprattutto deldel Napoli, colpevole di aver delegittimato il suo vecchio allenatore. Infatti per oltre un meso, Rudi Garcia è stato praticamente commissariato da Deper oltre un mese, assistendo agli allenamenti diretti dalfrancese e parlando in diversi momenti con i giocatori stessi. Più di una volta è anche sceso negli spogliatoio per parlare con la ...