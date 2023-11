“Can’t Catch Me Now” | il videoclip del brano di Olivia Rodrigo

(Di martedì 14 novembre 2023) MILANO –ha pubblicato ilufficiale del singolo “Me Now”,portante all’interno della colonna sonora del nuovo film “Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente”.dal sapore folk-rock, “Me Now” è la nuova canzone della superstar americana di origini filippine. L’artista ha recentemente ottenuto 6 nomination ai prossimi Grammy Awards., infatti, è candidata nelle categorie: album dell’anno (Guts), registrazione dell’anno (vampire), canzone dell’anno (vampire), miglior performance pop solista (vampire), miglior album pop vocale (Guts) e migliorrock (ballad of a homeschooled ...

