Cancellata la puntata di oggi delle Iene | ecco perché

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) I conduttori de Le, Max Angioni e Veronica GentiliLadel programma Mediaset “Le” di, mercoledì 14 novembre, non andrà in onda. La registrazione prevista persubirà uno slittamento. Sconcerto iniziale tra i fan e in azienda, ma il motivo dell’annullamento non riguarda gli ascolti. Quelli, tutto sommato, anche se meno importanti della coda della scorsa stagione, reggono.cos’è successo.Leggi anche: Favino recita poesie ai semafori, uno show per Fiorello a “Viva Rai 2” Veronica Gentili e Max AngioniSalta ladel programma Mediaset “Le” di, mercoledì 14 novembreodiernarinviata. Dato lo share non esaltante, tra ...