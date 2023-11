FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Terremoto Napoli, cosa sta succedendo aiDopo il terremoto del 27 settembre - il più forte in 40 anni, di magnitudo 4.2 - ...

Campi Flegrei, la velocità di sollevamento del suolo diminuisce ad appena 4 millimetri al mese ilmattino.it

Campi Flegrei, il sollevamento rallenta: 4 millimetri nell'ultimo mese Corriere

L’Ingv ha diffuso il bollettino dei Campi Flegrei per la settimana 6-13 novembre 2023; i dati non suggeriscono evoluzioni significative a breve termine ...La velocità di sollevamento del suolo ai Campi Flegrei diminuisce in maniera molto evidente. Dopo alcune settimane di annunci nei bollettini emessi dall'Osservatorio Vesuviano, ...