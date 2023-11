Cammaroto sul prossimo allenatore del Napoli | ”Serve prudenza | la scelta stavolta è pesantissima”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 14 novembre 2023): “-Mazzarri, in agenda un incontro con l’ex tecnico partenopeo” Emanuele, nella su rubrica curata su NapoiiMagazine.Com descrive ladifficilisama che ildovrà fare per trovare un tecnico idoneo ad allenare la squadra azzurra. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato: Stretta finale per la panchina deled è corsa a due tra Igor Tudor e Walter Mazzarri Stretta finale per la panchina deled è corsa a due tra Igor Tudor e Walter Mazzarri. Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso, scioglierà la riserva in giornata ma lo scenario è totalmente fluido e nulla è scontato. Lo avevamo detto già domenica sera che Mazzarri non è era fuori dai giochi e si dava per acclarato uno scenario che al ...