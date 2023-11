Camila Giorgi resta a guardare | niente primato | come lei nessuno mai

Leggi su ilveggente

(Di martedì 14 novembre 2023), ormai è deciso e non c’è piùda fare: la regina indiscussa l’ha messa ko ancora una volta. Non è solo una passione fine a se stessa. Potrebbe trasformarsi, molto presto, in qualcosa di più.non ha mai fatto mistero, in effetti, di volersi tuffare a capofitto nel mondo della moda, nel momento in cui deciderà di appendere definitivamente la sua racchetta al chiodo.(Instagram) – Ilveggente.itHa sempre ammesso di amarla più del tennis, ma poi, per un motivo o per un altro, ha sempre continuato a giocare. Il tutto mentre, parallelamente, metteva in piedi insieme a mamma Claudia un brand che sembrerebbe destinato a fare faville. Non fosse altro per il modo in cui lei, la migliore testimonial che si possa ...