Camera celebra Giornata del Diabete | Mulè “Legge 130 traguardo storico”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’Italia fa progressi sulla ricerca con la130 del 15 settembre 2023 che prevede nel 2024 l’avvio di screening per il1 e la celiachia nella fascia pediatrica da zero a 17 anni. “Credo che sia unimportante sul quale tutto il Parlamento si è trovato coeso, il progresso delle cure e gli investimenti sulla prevenzione garantiamo alla fascia più giovane della nostra popolazione di avere le stesse aspettative di vita delle persone che non hanno questa malattia” ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante il convegno che si è tenuto a Montecitorio in occasione dellamondiale del. “E’ un provvedimento che pone l’Italia all’avanguardia, prima Nazione a dotarsi di unache prevede in modo sistematico programmi ...