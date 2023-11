Cambiare allenatore risolve la causa della crisi del Napoli o solo i sintomi? Il Guardian ce l’ha con De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 14 novembre 2023) Ilanalizza la situazionepuntando il dito sulla gestione di Aurelio De. Nicky Bandini critica gli errori fatti già in estate, a cominciare dalla scelta di Garcia ovviamente, “uno la cui unica argenteria importante è stata vinta a Marsiglia più di dieci anni fa”. Ma poi, scrive l’editorialista del, “Deha ulteriormente minato la sua nomina riconoscendo nelle interviste che Garcia non era la sua prima scelta. Ce n’erano, secondo De, «tanti altri». A sentirlo parlare veniva da chiedersi se ilavesse scelto Garcia quasi per caso. L’unico criterio dichiarato chiaramente da Deall’epoca era che voleva una suo agio nel lavorare con il 4-3-3?. “Al ...