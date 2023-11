Calendario ATP Finals 2023 oggi in tv | orari | programma | streaming | ordine di gioco 14 novembre

Leggi su oasport

(Di martedì 14 novembre 2023) Terza giornata di ATPin quel del PalaAlpiTour di Torino. Torna in campo il girone verde nel torneo di singolare, con due partite che promettono di regalare tantissimo spettacolo, soprattutto per i colori italiani. Poiché il main event della giornata vedrà lo scontro generazionale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’azzurro ha confermato l’ottima condizione dell’ultimo mese battendo senza troppi fronzoli Stefanos Tsitsipas, mentre il numero 1 al mondo ha impiegato tre set per sconfiggere Holger Rune nella sfida serale. Il match è piazzato in chiusura della giornata, mentre non prima delle 14.30 inizierà la sfida tra Rune e Tsitsipas. Spazio anche per il torneo di doppio: in apertura alle 12.00 Santiago Gonzalez ed Edouard Roger-Vasselin sfidano gli argentini Maximo Gonzalez ed Andres Molteni, mentre non prima delle 18.30 Ivan Dodig ed Austin Krajicek ...