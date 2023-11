Calciopoli | Moratti non le manda a dire | “Privati di vittorie…”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 novembre 2023) Massimo, ex presidente dell’Inter, è tornato a parlare didopo diverso tempo dall’ultima volta. Non è un segreto che la giustizia sportiva in Italia abbia la propria dose di notorietà da sempre, a prescindere dallo sport. Gli ultimi anni non fanno eccezione: basta dare uno sguardo alle ultime due stagioni calcistiche. Infatti l’anno scorso la Serie A è stata scossa dal caso plusvalenze e stipendi, sui cui la giustizia ordinaria deve ancora esprimersi. Dopodiché c’è stato il caso scommesse, sgonfiatosi in un amen dopo l’enorme portata che ha avuto per alcuni giorni. Inoltre, guardando questi fatti, è difficile che non venga in mente, che resta comunque diversa per portata e per ciò che è successo in seguito. Le vicende dihanno preso nuovamente piede nei mass media nelle ultime ...