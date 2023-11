Calciomercato Milan | un ex “nemico” alla corte del Diavolo | l’acquisto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Migliorare in Champions League, con tutte le attenuanti di un girone davvero di ferro, e soprattutto all’interno del campionato di Serie A è possibile e i rossoneri vogliono cogliere ogni possibilità per tornare in corsa, veramente, per il primo posto andando a rivaleggiare concretamente con gli avversari dell’Inter e la Juventus. Per farlo, gli uomini mercato dei meneghini dovranno pianificare le prossime mosse in sede di trattative per gennaio, nella finestra di “riparazione”, e per la più lunga fase estiva. C’è un profilo, attualmente, che potrebbe essere prelevato facilmente a dicembre 2024, quando sarà a costo zero, ma sfruttando la sua situazione contrattuale ildelpotrebbe decidere di anticipare la concorrenza ponendo sul piatto un prezzo di saldo. Il piano riuscirà?, ...