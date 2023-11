Calciomercato | Juventus Tottenham punta su Iling-Junior per gennaio

Commenta per primo Inizia a essere preoccupante la situazione dellaNext Gen, che per tanti motivi - già trattati ampiamente - sta incontrando moltissime difficoltà in questa nuova stagione di Serie C. Le ragioni del crollo sono molteplici e non tutte legate ...

Calciomercato Juve: summit alla Continassa tra Allegri e la dirigenza. Lui è la vera occasione per gennaio Juventus News 24

Calciomercato Juventus, Allegri chiede un top a centrocampo Sky Sport

Secondo la stampa britannica l'esterno dell'Under 21 inglese è un obiettivo degli Spurs LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Samuel Iling-Junior ...La Juventus - con la sessione invernale del mercato alle porte - studia per il futuro. Giuntoli ha in mente un nome per il centrocampo.