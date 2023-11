Calcio | Serie A Due giornate di squalifica per Giroud

(Di martedì 14 novembre 2023) Un turno di stop anche per De Roon, Faraoni, Ramadai, Ranieri e Luis Alberto ROMA - In merito alla 12esima giornata di andata diA, il giudice sportivo hato per duel'...

Tudor non ha trovato l'accordo con il Napoli! Sembrava fatta ieri, ma alla fine De Laurentiis ha virato su . Molte voci si sono rincorse in una giornata convulsa per il Napoli, fra queste, oltre a ...

Napoli, Mazzarri è il prescelto di De Laurentiis Sky Sport

Mazzarri al Napoli: ecco i primi nomi del suo staff Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Due giornate di squalifica all'attaccante del Milan Olivier Giroud per l'espulsione nel match di Lecce 'per proteste ...Il comunicato di Adani, Cassano e Ventola per spiegare cosa è successo alla base della rottura con Bobo Vieri sulla Bobo TV e i motivi del loro addio ...