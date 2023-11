Calcio Napoli | il ritorno di Walter Mazzarri Contratto di 7 mesi | 1 mln di ingaggio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Manca solo l’annuncio maè in predicato di tornare dopo 11 anni sulla panchina del. Dopo aver abbandonato la pista Tudor, le parti stanno definendo i dettagli, poi non resterà che aspettare l’annuncio ufficiale del club. Tudor non ha convinto De Laurentiis per non aver accettato di buon grado ildi 7messo sul piatto dal(con eventuale opzione per l’anno successivo), offerta cui inveceha detto di sì. Nelle prossime ore ilufficializzerà l’esonero di Rudi Garcia che, stando agli accordi presi la scorsa estate, dovrebbe accontentarsi dei 2.8 milioni di euro previsti dal suoper la stagione in corso. I settedi...